Røver truede sig til kassen - og er stadig forsvundet

Mandag 10. april 2017 kl. 13:36En angiveligt 20-25 årig mand havde i aftes held i rollen som røver mod et supermarked i vestsjællandske Korsør. Med en kniv truede han sig til at få kassebeholdningen udleveret, hvorefter han kørte bort i en sort Peugeot 508 (herskabeligt skal det jo være også for røvere!).Den iøvrigt maskerede unge mand er stadig forsvundet, og der er ej heller meldinger om, at den pompøse bil skulle være fundet.