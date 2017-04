Drenge anholdt som røvere - gik udover 4 kvinder

Mandag 10. april 2017 kl. 11:483 drenge i alderen 15-16 år fremstilles i dag i grundlovforhør, efter at de i går eftermiddag blev anholdt for røveri mod 4 kvinder (66-89 år) i deres hjemby, østjyske Randers. I alle tilfælde forsøgte og lykkedes drengene med at stjæle kvindernes tasker og indkøbnet.Uheldigt for de 3 ungersvende blev en mand opmærksom på aktivitererne og fik forfulgt dem, samtidig med alarmering af politiet.