En voldsom omgang gylle spærrer vej i naturområde

Mandag 10. april 2017 kl. 11:24Det er en voldsom omgang gylle, der i formiddag har spærret vejen gennem et naturområde mellem landsbyerne Støvring og Skørping sydfor den nordjyske storby Ålborg. En kæmpe gyllevogn med 30 tons i tanken kom for tæt på grøften og væltede, så den lagde sig med alle 8 hjul i vejret.De mange tons gylle skal pumpes over i en anden tank, hvorefter kæmpen kan rejses.