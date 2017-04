Påske-start for fuld knald - nødrettilstand i Egypten

Mandag 10. april 2017 kl. 08:39Der er ikke meget tradition over og forståelse for ånden i påske-starten i de egyptiske områder. I går angreb oprørgruppen Islamisk Stat (IS) ikke kun én men 2 kirker og slog mindst 44 ihjel i byerne Tanta tæt ved Middelhavet og Alexandria ved Nilens udløb i Middelhavet.Præsident Abdul al-Sisi (der har en militær baggrund) har proklameret nødrettilstand i landet. Situationen er destabiliserende for Egypten, omend parlamentet skal tage stilling til præsidentens planer om nødrettilstanden. Bomber mod kirker og nødrettilstand er absolut den dårligste start på årets "stille" kirketid.