Norsk politi fandt bombe i Oslo - nåede ikke at sprænge

Søndag 9. april 2017 kl. 18:01En 17-årig russisk dreng er anholdt og sigtet for at stå bag en bombe, som politiet fandt i aftes i centrum af den norske hovedstad Oslo. Bomben nåede altså ikke at sprænge, men det skabte stort ståhej og ængstelse i byen med omkring 670.000 indbyggere. I dag har Norge hævet trusselniveauet.Der foreligger ingen enkeltheder omkring bombe og fundet af den, samt omkring drengens motiv til aktionen. Han kom til Norge i 2010 som asylansøger.