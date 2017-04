Dansk turist druknet

Søndag 9. april 2017 kl. 17:42En 21-årig dansk mand er druknet i havet ved mellemamerikanske Panama. Den unge mand var turist og besøgte en kendt strand, hvor imidlertid stærk strøm ofte har forårsaget ulykker med dødelig udgang for badegæster. Danskeren forsvandt netop under sådanne omstændigheder.Det varede op mod et kvarter at finde den unge mand i havet. Trods omgående livreddende indsats lykkedes det ikke at bringe ham tilbage til livet.