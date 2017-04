Ikke for amatører - brutalt pistol-røveri i supermarked

Søndag 9. april 2017 kl. 15:24Hele 3 mænd som røvere på én gang, den ene bevæbnet med en pistol, som blev fyret af og kvæstede hånden på en ansat. Det var ikke for amatører, da et supermarked i en Hamburg-forstad sent i aftes blev hjemsøgt af mændene, som efterfølgende låste 3 ansatte i alderen 34-36 år inde og forsvandt.Der er ingen oplysninger om udbyttet, men derimod om at politiet satte ind med 7 patruljer og en helikopter for at fange røverne. Der dog var som forsvundet fra jordens overflade og således fortsat på fri fod.