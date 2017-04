Mange nummerplader fundet på bunden af Susåen

Søndag 9. april 2017 kl. 14:13Om der ligger flere nummerplader på bunden af Susåen i det midt- og sydsjællandske er ikke til at vide, men at man i weekenden har fundet 11 på én gang er et faktum. De er bjærget af brandvæsenet i Haslev, hvor de derfor nu befinder sig. Siden vil politiet finde ud af, om det er stjålet gods eller "affald".Der er god plads i Susåen, som er Danmarks 5. største med udspring ved Rønnede og forløb forbi både Sorø og Ringsted og udløb i Næstved.