6 anholdt efter påsat natlig brand i rocker-klubhus

Søndag 9. april 2017 kl. 10:27Noget tyder på, at en brand i rockergruppen Black Armys klubhus i den fynske hovedstad Odense i nat var påsat. Inde i huset. Hvilket giver politiet grund til at foretage undersøgelser i det helt ødelagte hus i dag. 6 er anholdt, da de i bil var på vej bort fra klubhuset.Alle de anholdte har tilknytning til rockergruppens klubhus, men hvad de eventuelt sigtes for er endnu ikke oplyst.