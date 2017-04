Oprørbevægelsen ETA har afleveret 3½ tons våben

Søndag 9. april 2017 kl. 02:21Den spansk-franske oprørbevægelse ETA har som led i en beslutning i 2011 om at afvæbne sig selv netop afleveret 3½ tons våben og sprængstof til fransk politi. Om den snart 60 år gamle oprørbevægelse derved bliver roligere kan kun tiden vise. Dens mål om uafhængighed for det spansk-franske baskerland er jo ikke nået.ETA blev i sin tid grundlagt under kampen mod Francos diktatur i Spanien (1936-75). Antallet af dræbte på oprørgruppens alter har nærmet sig 900 frem til 2011.