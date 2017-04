Skæbnens ironi - 40 fyres fra jobcenter i Slagelse

Lørdag 8. april 2017 kl. 20:43Der er store økonomiske problemer i Slagelse kommune, og det er så slet, at man fra jobcentret med 285 ansatte fyrer 40. Noget som vel nok kan karakteriseres som skæbnens ironi. Kommunens ledelse mener endda, at de 40 kan undværes uden at "kunderne i butikken" kommer til at mærke det!Fra de ansatte og deres organisation reageres der naturligvis skarpt. Der er jo ikke 40 ansatte, som ingenting laver...