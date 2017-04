3 beboere dræbt og 5 savnes i ruiner af sammenstyrtet hus

Lørdag 8. april 2017 kl. 18:59Det var sandsynligvis en gaseksplosion, der i dag fik en boligejendom i den sydpolske by Swiebodzice til at styrte sammen. 3 beboere blev dræbt og 4 kvæstet ved ulykken, og redningmandskab leder fortsat efter 5 savnede i ruinerne af huset. Blandt de dræbte var 2 børn.Boligejendommen var nyrenoveret, hvorfor man mener ulykken skyldes en eksplosion. De 23.000 indbyggere i den polske by er chokeret over hændelsen.