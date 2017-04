Kold engelsk skulder til Rusland efter Syrien-giftgassen

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 8. april 2017 kl. 17:26Den engelske udenrigsminister Boris Johnson har aflyst et besøg i den russiske hovedstad Moskva i næste uge. En handling, der kun kan betragtes som en kold skulder til det russiske styre, og som klart og tydeligt af Boris Johnson forbindes til den forløbne uges katastrofale syriske giftgas anvendelse mod civile.Boris Johnson ser frem til næste uges G7 topmøde for at få skabt våbenhvile og politiske forhandlinger i det sønderknuste, borgerkrig hærgede Syrien.Den kolde engelske skulder skal ses som reaktion på russernes forsøg på at tage det syriske regime i forsvar, endog hvad angår giftgas angrebet på civile.