USA klar til at slå til igen mod Syrien - slut med giftgas

Fredag 7. april 2017 kl. 23:28Imens antallet af døde som følge af der syriske regimes brug af giftgas i denne uge nu er steget til 89 civile heraf mange børn og kvinder, advarer USA om, at man er klar til at slå til igen - som i den forløbne nat med bombardementet af en syrisk luftbase. USA vil ikke se til, at der én gang til bruges giftgas.Den utvetydige melding er kommet fra USAs ambassadør ved FN Nikki Haley.