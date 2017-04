Butikker lukker, lukker og lukker - også i USA

Fredag 7. april 2017 kl. 21:18Verden er i forandring også hvad angår handelmønstre og fysiske butikker kontra webshops. Butikker lukker, lukker og lukker - hvilket også gælder i USA. Hvor man kan forvente at over 8.500 butiksdøre smækkes i for sidste gang i år, hvis den nuværende tendens holder.Lukningerne på den anden side af Atlanterhavet gælder alle slags fysiske butikker. Fra mode over stormagasiner til trendshops. Antallet og hastigheden af lukningerne sætter selv begyndelsen af den økonomiske krise i "skammekrogen". Det er meget værre nu.Altså ingen mystik i, at butikker i danske byer og landdistrikter lukker på stribe. Det vil de blive ved med, mens webshops marcherer frem imod den ene rekord efter den anden.