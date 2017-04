Flygtningenes frontkæmper i Danmark går på pension

Fredag 7. april 2017 kl. 13:56Dansk Flygtningehjælp skifter ud på posten som generalsekretær. Flygtningenes frontkæmper i Danmark, Andreas Kamm (68 år) går nemlig på pension efter 19 år som generalsekretær og efter at have arbejdet i organisationen siden 1979. Hvortil han kom med en humanistisk, historisk og litterær uddannelse fra Syddansk Universitet.Det bliver personligt krævende at være hans efterfølger. Uddannelse er en ting, personlige kvaliteter noget helt andet. Begge dele er nødvendigt.