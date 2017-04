USA slår til imod Syrien - svar på giftgas drab på 86 civile

Fredag 7. april 2017 kl. 08:31Den amerikanske præsident Donald Trump har det sidste døgn i skarpe vendinger taget afstand fra giftgas drabet på indtil videre 86 civile i Syrien. Umenneskeligt og uacceptabelt, og i nat kom det amerikanske (første) svar. Bombning af en syrisk militær luftbase, der til morgen så godt som er udslettet fra jordens overflade.Missiler afsendt i stribevis fra 2 amerikanske hangarskibe i Middelhavet regnede midt i nat ned over den syriske base og knuste landingbaner, kontroltårn og ammunitionlagre. Et antal syriske soldater blev dræbt.I dag bliver derfor de store internationale erklæringers dag. I en uundgåelig konflikt mellem dem, der støtter det syriske regime og dem imod. Danmark har allerede tidligere på ugen givet sit nik til amerikansk indsats og er klar til at deltage.