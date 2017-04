De 2 mægtigste økonomiske lande i verden mødes

Torsdag 6. april 2017 kl. 22:09Den kinesiske præsident Xi Jinping og amerikanske Donald Trump mødes nu for at tale både samhandel og samarbejde på den udenrigspolitiske front. Den kinesiske leder er landet i Florida, hvor de 2 ledere af verdens mægtigste økonomier mødes på Trumps landsted.Blandt de udenrigspolitiske emner ventes Nordkorea at blive et vigtigt punkt, men det kan næppe undgås at giftgas-katastrofen i Syrien også vil blive vendt i samtalerne mellem de 2 præsidenter. Xi Jinping er også hos Trump i morgen.