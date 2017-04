Underskud på 50 millioner kr. i Coop Bank trods flere kunder

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 6. april 2017 kl. 19:27Selvom brugsbevægelsens Coop Bank får stadig flere kunder, kan det ikke ses på resultatet. 2016 bød på et nyt stort underskud - over 50 millioner kr. Forventningerne til i år er ikke mere optimistiske, hvilket enhver "lille købmand" godt kan undre sig over. Intet firma kan jo overleve fortsat underskud...Udgifter til personale, direktion og bestyrelse udgør ligeså meget som bankens indtægter (ca. 40 millioner kr.). De 2 direktører aflønnes med tilsammen 3,7 millioner kr., mens de 6 medlemmer af bestyrelsen deler 710.000 kr.