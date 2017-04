2 mænd fra Nykøbing F anholdt i kæmpe bedragerisag

Torsdag 6. april 2017 kl. 18:13En kæmpe bedragerisag er undervejs i dagens lys. Omend endnu lidt dæmpet, fordi politiet først i dag har anholdt 2 mænd på 27-30 år i Nykøbing F og fremstiller dem i grundlovforhør i morgen. Bedrageriet er sket via salg på internettet, og der er flere hundrede kunder, som er blevet snydt.De 2 anholdte mænd er udover bedrageri også sigtet for omfattende skattesvig.Politiet forventer at foretage flere anholdelser i den omfattende sag, hvorfor man i morgen begærer lukkede døre ved grundlovforhøret og i det hele taget er tilbageholdende med oplysninger lige nu.