Hus i Rødby på tvangauktion - højeste bud 15.000 kr.

Torsdag 6. april 2017 kl. 09:10Ejendommarkedet er i en forhutlet tilstand, hvilket kommer for dagen uden omsvøb ved tvangauktion-tornadoens hærgen. Huset Skovvej 1 i sydlollandske Rødby forsøger man nu at få lidt mere for på en ny 2. auktion, efter at højeste bud ved den første var 15.000 kr.Det er et hus med 164 kvm bolig og 725 kvm grund offentligt vurderet til 520.000 kr. Huset er behæftet langt over skorstenen med 803.000 kr., som skyldes "til højre og venstre". Hvilket også viser husejernes ofte elendige økonomiske situation.Den nye tvangauktion holdes i retten i Nykøbing F onsdag 26. april.