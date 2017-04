Cyklist kørt ned og i kritisk tilstand - bilisten stukket af

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 6. april 2017 kl. 08:24En 41-årig mand befinder sig i kritisk tilstand mellem hænderne på lægerne på Rigshospitalet i København, efter at han sent i aftes blev kørt ned på cykel på Amager i København. Bilisten stak af fra ulykken og er endnu ikke fundet.Det eneste signalement af ulykke-bilen er nemlig, at den var stor og sort.