Ingen tog til Hamburg via færge fra Rødbyhavn denne måned

Onsdag 5. april 2017 kl. 20:06En jernbanebro, der smuldrer i Neustadt mellem Puttgarden og Hamburg, er årsag til, at der ikke kører tog til Hamburg via Rødby-Puttgarden hele denne måned. Tidligst 28. april vil indsatte busser kunne forventes afløst af normal togdrift. Forbindelsen med tog mellem den danske hovedstad og den næststørste tyske by er afbrudt fra i dag.Neustadt ligger 60 km fra Puttgarden på vejen til Hamburg. Byen har 16.000 indbyggere.