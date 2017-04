Brunstig politibetjent dømt for at genere kvinder til køreprøve

Onsdag 5. april 2017 kl. 14:56En 60-årig politibetjent er i dag blevet dømt for at genere et stort antal kvinder, han havde til køreprøve. Den øjensynligt brunstige mand blev af retten i østjyske Randers idømt 30 dages betinget fængsel, der udløses hvis ikke han i fremtiden holder sig "på måtten".Udtalelser som "dine bryster sidder helt rigtigt" og lignende var der mange af fra politibetjenten, når kvinderne var til køreprøve. Han har dog nægtet sig skyldig i anklagerne og overvejer nu, om dagens dom skal ankes.