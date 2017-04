Mand snydt for 20.000 kr. under wc-besøg i Nykøbing F

Onsdag 5. april 2017 kl. 14:05Det var en udspekuleret tricktyv, der i går eftermiddag franarrede en 67-årig mand 20.000 kr. under et wc-besøg på en restaurant i Nykøbing F. De 2 skulle handle en veteranbil, som tricktyven betalte for i euro, der var i en kuvert, som han bad sælger om at gå på toilettet og tælle.Tricktyven oplyste samtidig, at der var for mange euro i kuverten, hvorfor han fik 20.000 kr. af sælgeren, som derefter gik på wc for at åbne kuverten og tælle euro.Imidlertid var der kun avispapir i kuverten, da den 67-årige mand åbnede den. Han skyndte sig tilbage fra wc-besøget, men da var køberen med de 20.000 kr. forsvundet. Nu forsøger politiet at finde ham... efter det usædvanligt frække tricktyveri.