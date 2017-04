Efter milliard-overskud i 2016 - modekoncern vil spare og fyre

Onsdag 5. april 2017 kl. 11:06Trods en omsætning på 50 milliarder kr. og et overskud på 2,7 milliarder kr. i 2016 vil den 40 år gamle amerikanske modekoncern Ralph Lauren spare og fyre - igen. Det er kun et års tid siden, man sagde farvel til omkring 1.000 ansatte. Nu står der 1 milliard kr. på den nye spareliste.Ralph Lauren omfatter i dag udover modetøj også et varieret udvalg af udstyr til hjemmet og restauranter.