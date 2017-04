Fabrik for færdigretter lukker og 125 ansatte fyres

Tirsdag 4. april 2017 kl. 22:39Den bornholmske fiskeri-koncern A. Espersen A/S lukker sin fabrik for færdigretter i østjyske Fredericia. Det sker i løbet af næste år, hvorved 125 ansatte fyres. Produktionen flyttes til Polen, hvor det er afgørende billigere at producere. I forvejen er firmaet repræsenteret i Polen.Man har forsøgt via rationaliseringer at gøre produktionen på fabrikken i Fredericia konkurrencedygtig, men det er ikke lykkedes i tilstrækkelig grad.