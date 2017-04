Ung psykisk syg mand stukket af fra politiet på 4. døgn

Tirsdag 4. april 2017 kl. 21:58En 20-årig psykisk syg mand, der op til weekenden forsvandt fra et nordjysk psykiatrisk opholdsted, hvor han var varetægtfængslet på grund af bedrageri, er fortsat stukket af fra politiet. Nu på 4. døgn. Man har haft kontakt til ham, hvor han lovede at indfinde sig hos politiet, men det skete ikke.I weekenden udløste det politiaktion med kampklædte og bevæbnede betjente, da man mente at vide, hvor den unge mand var. 2 adresser blev ransaget, men uden resultat.Politiet venter tålmodigt på, at han indfinder sig, eller man et eller andet sted kan anholde ham. Trods weekendens politiaktion forlyder det, at den unge mand ikke er farlig.