Ung russer bag metro-bombe som nu har kostet 14 liv

Tirsdag 4. april 2017 kl. 18:14Det var en 22-årig russisk mand, der stod bag gårsdagens dødbringende bombe-eksplosion i metroen i Skt. Petersborg. Han var såkaldt selvmord-bomber og blev derfor selv sprængt i luften under aktionen. I dag er antallet af andre dræbte steget til 14, mens næsten 50 meldes kvæstet.Russisk politi fandt en større bombe placeret i en taske på en anden metro-station i den 5 millioner indbyggere store by. Bomben nåede ikke at sprænge. Man mener, at den 22-årige mand havde placeret tasken med bomben. Derefter steg han øjensynligt på toget og kørte til Sannaya stationen i byens centrum. hvor han detonerede bomben inde i toget.