Politikerne holder hånden over hinanden - minister overlever

Tirsdag 4. april 2017 kl. 13:24Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen overlever den storm, han den seneste uge har være ude i på grund af, at han har fortalt usandheder og tilbageholdt oplysninger over for Folketinget. Dansk Folkeparti redder ministeren, et nyt tilfælde af, at politikerne holder hånden over hinanden.Det er altså tilladt at tale usandt og skjule oplysninger for Folketinget, når bare man "falder på knæ og siger undskyld". Det er ikke noget højt moralsk forbillede for det danske folk. Tværtimod.