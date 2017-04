Grusomheder går udover børn - nyt tilfælde af giftgas

Tirsdag 4. april 2017 kl. 11:10Et stort antal børn er blevet dræbt under den 6 år lange borgerkrig i Syrien. Grusomhederne går udover alle, og ikke mindst børn - som slås ihjel på gaden ved kemisk våbenanvendelse. Et nyt tilfælde lige nu i en landsby, hvor mindst 35 meldes dræbt og 200 alvorligt kvæstet af giftgas.Den frygtelige aktuelle melding kommer i kølvandet på oplysninger om ca. 1.500 civile dræbte under borgerkrigen i sidste måned.