Agurker i drivhus og 1½ kg skunk på værelse i Horbelev

Tirsdag 4. april 2017 kl. 10:51En 18-årig mand i Horbelev på Østfalster blev i går anholdt for at være i besiddelse af 1½ kg skunk på sit værelse. Tilfældigt fundet, da politiet skulle skaffe el-selskabet Seas adgang til ejendommen. I et drivhus (væksthus) var der til gengæld både fine agurker og tomater, så det altsammen så tilforladeligt ud.Når Seas måtte have politiets assistance til at få adgang til ejendommen, skyldtes det el-selskabets ønske om at tjekke installationen, idet man havde mistanke om snyd.