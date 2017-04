Parken betaler bøde på 13 millioner kr. - vil ikke anke

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 4. april 2017 kl. 10:03Det danske nationalstadion (den gamle idrætparken i København) i dag drevet af Parken Sport & Entertainment A/S betaler den bøde på 13 millioner kr., som man blev idømt af østre landret i den alvorlige sag om kursmanipulation med selskabets aktier. Parken vil ikke forsøge at få sagen bragt for højesteret.Meddelelse herom er netop givet til fondbørsen i København, hvor Parkens bestyrelseformand Bo Rygaard samtidig pointerer, at bøden ikke får betydning for omsætning og resultat i år. Forventningen er uændret en omsætning i intervallet 1.250-1.275 millioner kr. og et overskud på 60-80 millioner kr.Parkens aktier er steget let til morgen og står i kurs 87 (87 kr. for 100 kr. pålydende aktier).