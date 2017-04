Minister-storm får en ende

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 4. april 2017 kl. 08:35Der er nu næsten forløbet en uge, siden et flertal af Folketingets partier rasede over, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen havde "talt usandt og tilbageholdt oplysninger". Minister-stormen fortsætter med uformindsket styrke, men den får sandsynligvis en ende i dag.Sagen har sit omdrejningpunkt vedrørende fiskeriets kvoter, og de kapital-koncentrationer, der er skabt i den forbindelse. Det bliver stadig mere betændt en sag, fordi nye usandheder og fortielser kommer frem. Med ministeren som "ansvarlig".Som det har set ud nu i næsten en uge, er eneste løsning Esben Lunde Larsens afgang.