Reception kostede 207.000 kr.

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 3. april 2017 kl. 22:37Der var ingen smalle steder, da det fælleskommunale nordjyske affald- og energiselskab Reno-Nord holdt reception for sin nye direktør og sagde farvel til den gamle i fjor. 207.000 kr. blev der brændt af på arrangementet, som 189 deltog i. Med mad og drikke - og rød løber.A propos den røde løber, så kostede den alene 23.700 kr. at leje. Sådan smed man rundt med skatteyder-pengene i Ålborg.Begivenheden, der ikke er enestående, men hvoraf der tværtimod er massevis af lignende tilfælde, er afdækket af et nyt kritisk medie med øjnene rettet på det offentliges brug af penge. Læs på www.journalista.dk detaljer om den konkrete reception-sag.