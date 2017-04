Bådværft står i flammer - der advares mod farlig røg

Mandag 3. april 2017 kl. 21:06Politiet har for kort tid siden udsendt en advarsel til især beboerne i udkanten af Hedensted mellem de østjyske byer Horsens og Vejle om farlig røg. Et bådværft, der også beskæftiger sig med anden glasfiber produktion, står i flammer. Branden brød ud for lidt over 1 time siden.Virksomheden Poca Glasfiber ApS (der altså også er bådværft) blev grundlagt i 1967.