Glasskår i økologisk mysli

Mandag 3. april 2017 kl. 19:32Så er der travlhed i supermarkederne Meny, Spar, Kiwi og mange flere i samme "familie", samt kiosker over hele landet. Man fjerner pakker med 650 g "Grøn balance økologisk mysli bær og kerner" fra 30. november sidste år og holdbarhed til 30. august i år. Årsagen er, at der er risiko for glasskår i myslien.Har man varen derhjemme, kan den tilbageleveres ellers er det ud med den!