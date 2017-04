Gæld på 2,1 millioner kr. i halvt dobbelthus i Nykøbing F

Mandag 3. april 2017 kl. 11:58Der bliver uddelt store "økonomiske næser" ved kommende tvangauktion over det halve dobbelthus Colbjørnsensvej 4 i Nykøbing F. Ejendommen er behæftet med gæld på 2,1 millioner kr., der i sagens natur ingen dækning vil være for. Det halve dobbelthus er offentligt vurderet til 730.000 kr.Det er Nordea Kredit med et tilgodehavende på 457.000 kr. heraf terminrestance på 34.000 kr., der har begæret tvangauktionen, som holdes i retten i Nykøbing F onsdag 19. april.