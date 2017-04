Kamp mellem avocado-mafia og økologi-terrorister

Mandag 3. april 2017 kl. 10:48Utroligt som verden udvikler sig skændigt forårsaget af jagten på penge. Nu er en kamp (nærmest krig) mellem den chilenske avocado-mafia og det, denne kalder økologi-terrorister, i fuld udvikling. Med dødtrusler - og hvad der nu ellers kan være i vente.Årsagen er, at der rundt i verden er kritiske købere af avacodoer fra det sydamerikanske land, og de siger nu fra. Fordi avocado produktionen bruger så meget vand og fører til vandmangel, der går sundhedsmæssigt udover den chilenske befolkning.I Danmark har eksempelvis Dansk Supermarked (bl.a. Netto og Bilka) og supermarkedkæden Aldi stoppet for salget af avocado fra Chile.Avocado-mafiaens seneste træk er, at den har truet en af økologi-terroristerne på livet. Hvilket blot får endnu stærkere og flere reaktioner frem. Men farligt er det for den/de truede.Der kan læses detaljeret om den (kriminelle) sag på www.danwatch.dk - hvor man beskæftiger sig med bl.a. menneskeret og miljø.