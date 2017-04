Røveri mod byggemarked

Søndag 2. april 2017 kl. 22:39Byggemarkedet Harald Nyborg er kendt for at have varerne, og nu kan tilføjes, at der øjensynligt også er godt med penge i forretningerne. Sent i eftermiddag viste et røveri i sydjyske Sønderborg, at det var tilfældet. En yngre mand bevæbnet med en kniv truede sig til kassebeholdningen, som han stak af med.Politiet leder stadig efter røveren, og man har heller ikke det præcise udbytte gjort op.