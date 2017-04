20 myrdet af ansat i helligdom i pakistansk millionby

Søndag 2. april 2017 kl. 21:18Grusomhederne er grænseløse i de arabiske lande. Hvor et tilfælde af mord på 20 i dag har fundet sted i en helligdom i den pakistanske millionby Sargodha. En ansat serverede først forgiftet mad for de mange sagesløse ofre, hvorefter de blev brutalt dræbt af bl.a. knivstik.Den ansatte, en mand på 50 år har forklaret politiet, at han var nødt til at myrde de mange, fordi de ellers ville have gjort en ende på hans liv. Hele miseren bunder i religiøsitet.