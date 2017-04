Ansatte på bosted kæmpede forgæves - mand indebrændte

Søndag 2. april 2017 kl. 12:29En 65-årig mand på et bosted i københavnske Bagsværd indebrændte i går under tragiske omstændigheder. Ansatte blev alarmeret og kæmpede, men forgæves for at redde manden ud fra flammerne. Det lykkedes imidlertid først brandfolkene. Senere på dagen døde manden af sine kvæstelser.Politiet antager det som givet, at manden havde røget i sengen, og at det var årsag til den skæbnesvangre brand.