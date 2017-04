Dement mand forsvundet - nu skal han findes

Søndag 2. april 2017 kl. 09:20En 74-årig dement mand, der forsvandt fra sin bolig på et plejehjem i østjyske Horsens ved weekendens start, eftersøges i øjeblikket ekstra intensivt. Nu skal han findes, lyder meldingen til morgen, hvor et stort opbud også af hjemmeværnfolk gik igang med at lede efter ham.Så let er det imidlertid ikke at finde nogen, idet området giver mange muligheder for at søge læ omend vejret er blevet foråragtigt, ligesom der er faldgruber i et nærliggende naturområde tæt ved vandet.Politiet efterlyste i går manden, der forsvandt fra sin bolig fredag aften, og igangsatte en større eftersøgning med såvel hunde som helikopter.