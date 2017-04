Fejø i lav kurs - 60.000 kr. højeste bud for ejendom

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 1. april 2017 kl. 23:18Det er ikke nemt at sælge ejendom på Fejø ud for Lollands nordkyst. Netop afholdt tvangauktion over ejendommen Storemosevej 70 på øen førte til et højeste bud på kun 60.000 kr. Man holder derfor en ny 2. auktion i retten i Nykøbing F onsdag 3. maj.Tvangauktionen er begæret af Totalkredit på grundlag af en restance på 25.000 kr.