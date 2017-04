Så gik der politisk fnidder i melodi grand prix finalen

Lørdag 1. april 2017 kl. 22:17En gevaldig strid er under udvikling mellem Ukraine, Rusland og arrangørerne af den internationale melodi grand prix finale i maj. Ukraine har forbudt den russiske sangerinde at komme til landet, Rusland har naturligvis protesteret, og midt imellem sidder arrangøren og forsøger at mægle.Hvad det hele ender med, vides af gode grunde ikke lige nu. Ukraine er arrangør af finalen, fordi landet vandt grand prix'et i Sverige sidste år.