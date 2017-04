Folket gør oprør i Paraguay - præsident vil kuppe

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 1. april 2017 kl. 12:43Så er den gal i sydamerikanske Paraguay, hvor folket gør oprør, og det er kommet til voldsomheder. Årsagen er, at landets præsident vil kuppe sig til muligheden for at blive genvalgt næste år. Det forbyder ellers den gældende 25 år gamle forfatning, som netop skulle forhindre "fastklæbning til stolen".De 7 millioner indbyggere i Paraguay har fået nok af tidligere diktatorer, og derfor protesterer de nu voldsomt. Ikke mindst fordi landets parlament (naturligvis rådgivet af den genvalg-hungrende præsident Horacio Cartes) i al hemmelighed forsøger at ændre forfatningen!