Voksne mænd fik et par på kassen af en gruppe unge

Lørdag 1. april 2017 kl. 09:58Der var helt almindeligt håndgemæng i centrum af den københavnske forstad Tåstrup i aftes. Hvor en gruppe unge fordrev tiden med at hærge og regere, indtil det blev for meget for nogle voksne mænd, der forsøgte at stoppe dem. Imidlertid fik mændene et par på kassen, og så endte det med politiets indblanding.Hvad der nærmere skete under den "rodede forestilling" midt og sidst på aftenen er ikke klart. Men det er det, at en 19-årig mand som den eneste af de unge blev anholdt og i dag fremstilles i grundlovforhør sigtet for vold. Han får nu lov at forklare og forsvare sig.