6 anholdte i større politiaktion i Sakskøbing og Nykøbing F

Fredag 31. marts 2017 kl. 20:54Selvom der blev fundet narko og knive under en større politiaktion i dag i Sakskøbing og Nykøbing F, og det førte til 6 anholdelser, er de anholdte nu løsladt igen. Der var altså ikke grundlag for noget videre forløb i form af grundlovforhør og krav om fængsling.Derimod markerede politiet sig over for rockergrupperne "Mongols" og "Satudarah". Måske det snarere var formålet med aktionen, idet konflikten mellem rockerne i øjeblikket eskalerer.