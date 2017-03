42 millioner kr. ejendom ud til Øresund til tvangauktion

Fredag 31. marts 2017 kl. 16:23En meget markant ejendom på adressen Vedbæk Strandvej 328 ud til Øresund i Vedbæk nord for København er på vej til tvangauktion i retten i Kgs. Lyngby onsdag 19. april. Den er offentligt vurderet til 42 millioner kr. og ejes af et konkursramt ejendomsfirma. Der er gæld for 52 millioner kr. i den.Konkursramte Danisk Real Estate Investments ApS købte ejendommen i 2010 for 40 millioner kr. Selskabet blev erklæret konkurs for 1 år siden.