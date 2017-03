Ung dansk kvinde druknet ved ferieø i det caribiske hav

Fredag 31. marts 2017 kl. 10:59En 26-årig ikke nærmere identificeret dansk kvinde er druknet ved ferieøen St. Croix i det caribiske hav. Den unge kvinde var på ferie med venner og havde været ude at svømme. Hun blev fundet liggende livløs i havet nær en strand af en af øens fastboende.St. Croix er et yndet rejsemål også for mange danskere. Øen er på størrelse med Møn.